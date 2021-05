Toerisme sector Curaçao zwaar teleurgesteld

46 Gedeeld

WILLEMSTAD – CHATA is enorm teleurgesteld over de snelheid waarmee de overheid Curaçao weer open wil gooien. De belangenvereniging in de toeristische sector van Curaçao vindt het onbegrijpelijk dat stranden dicht blijven en mensen nog steeds in hun vrijheid beperkt worden door Plachi di Dia.

Ondanks de lage besmettingen. Ook de dubbele testverplichting voor en na aankomst op Curaçao valt niet in goede aarde. 16.000 mensen uit de sector zitten op dit moment werkloos thuis.