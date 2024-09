Toerisme Toerismeconferentie 2024 richt zich op duurzame toerismeontwikkeling Dick Drayer 28-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nadruk gisteren bij de Nationale Toerismeconferentie lag op de duurzame groei van de toerisme-industrie op Curaçao. De conferentie was het hoogtepunt van vijf voorconferenties die eerder dit jaar werden gehouden. De conferentie trok meer dan 300 deelnemers.

Volgens betrokken, waaronder de Curaçao Tourist Board CTB en de Curaçao Hospitality & Tourism Association CHATA was het hoogtepunt van de conferentie de toespraak van Dona Regis-Prosper, secretaris-generaal en CEO van de Caribbean Tourism Organization. Als keynote spreker sprak zij over duurzame toeristische groei in Curaçao en stelde dat “de Caribische regio de meest toerisme-afhankelijke regio ter wereld is, waarbij ruim elf procent van het Bruto Nationaal Product wordt gegenereerd door de sector en bijna drie miljoen banen worden ondersteund.”

Dona Regis-Prosper

Ze benadrukte het belang van conferenties zoals deze om te streven naar duurzame groei en veerkracht in de toeristische sector. Regis-Prosper deelde ook de vijf P’s van duurzaam toerisme: People (mensen), Planet (planeet), Prosperity (welvaart), Purpose (doel) en Partnership (partnerschap), en voegde daar een zesde P aan toe voor Peace (vrede), het thema van Wereld Toerismedag dit jaar.

In de laatste sessie van de conferentie werden twaalf prioriteitsresoluties gepresenteerd, geselecteerd uit 24 voorstellen die tijdens de eerdere bijeenkomsten naar voren kwamen. Deze resoluties zijn gericht op het realiseren van duurzame groei in de toerismesector.

Structuur

Een belangrijke maatregel is de oprichting van een nieuwe implementatiestructuur, waarbij vijf ministeries betrokken zijn onder leiding van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

De nieuwe structuur, geformaliseerd door de ondertekening van een nationaal decreet, is bedoeld om de uitvoering van de acties uit het Strategisch Toerisme Ontwikkelingsplan te versnellen. Daarnaast worden er twee consultatieplatforms opgezet waarin de private sector, NGO’s en de gemeenschap een stem krijgen.

