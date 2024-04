Economie Toerismesector drijvende kracht achter economisch herstel Curaçao Redactie 11-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Volgens voorlopige cijfers, gepubliceerd in de Economische Bulletin van maart 2024 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, heeft de toerismesector een cruciale rol gespeeld in de economische ontwikkeling van Curaçao in 2023. Deze sector is de voornaamste aanjager geweest achter het herstel dat de pre-covid niveaus heeft overtroffen, wat een veelbelovende trend toont voor de voortzetting van deze groei in 2024, dat denkt het ministerie van Economische Zaken.

De toerismesector heeft aanzienlijk bijgedragen aan de economie, met een aandeel van ongeveer 45 procent in de totale deviezeninkomsten. Bovendien vormt toerisme rond de dertig procent van het Bruto Binnenlands Product van het eiland. Deze cijfers onderstrepen niet alleen het herstel dat Curaçao heeft doorgemaakt sinds de pandemie, maar wijzen ook op het enorme potentieel voor verdere groei binnen deze sector.

De groei is onder meer te danken aan de komst van nieuwe luchtvaartmaatschappijen naar het eiland, waaronder Azul uit Brazilië, Corendon Airlines uit Amsterdam, Delta Airlines uit Atlanta, en United Airlines uit New Jersey. Ook de toename in frequentie van vluchten van reeds bestaande luchtvaartmaatschappijen zoals Air Canada, Jet Blue, Copa Airlines, en Avianca heeft een positieve impact gehad. Daarnaast hebben investeringen in de hotelindustrie, met projecten zoals Corendon, Kurá Botanica, Harbor Hotel, One Mambo Beach, Pyrmont, The Ridge, Dolphin Suites, Marriott Courtyard, en Bed & Bike in Westpunt, bijgedragen aan de uitbreiding van de toeristische capaciteit van het eiland.

Bovendien heeft de introductie van nieuwe cruiseschepen, waaronder de Carnival Celebration en Harmony of the Seas, Curaçao als toeristische bestemming op de kaart gezet, wat heeft geresulteerd in een substantiële toename van het aantal bezoekers.

Het overtreffen van de pre-covid economische niveaus markeert een belangrijk keerpunt en biedt een solide basis voor verdere ontwikkeling en welvaart op het eiland, zo vindt het ministerie van Economische Ontwikkeling.