Toerist op Sint Maarten raakt voet kwijt door schroef van boot

PHILIPSBURG – Een toerist van een cruiseschip is op begin deze week zwaar gewond geraakt in de buurt van Bobby’s Marina. De man was in het water gesprongen om naar een watertaxi te zwemmen die aan een van de pieren lag te wachten.

De man probeerde aan boord van de White Swan te klimmen, maar kwam daarbij met zijn voet in de schroef terecht. Hij verloor daarbij een gedeelte van zijn rechterbeen.

De man is daarna gelijk naar een ziekenhuis gebracht waar hij in een kritieke, maar stabiele situatie, wordt behandeld. De autoriteiten op Sint Maarten onderzoeken het ongeluk.

Inmiddels gaan er beelden rond op social media. Let op, die zijn schokkend