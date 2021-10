Toerist verleent geen voorrang, twee gewonden

20 Gedeeld

Foto's – Èxtra

WILLEMSTAD – Bij een ernstige aanrijding in Dominguito zijn gisteren twee gewonden gevallen, waaronder een toerist. Mogelijk dat dat een rol speelde.

Toeristen uit Nederland zijn gewend dat rechts voorrang heeft en vergissen zich vaak. Op Curaçao heeft in bijna alle gevallen recht-doorgaand verkeer voorrang. De toeriste kwam uit een de Carawaraweg en wilde de Anbasaweg opdraaien in de veronderstelling dat ze voorrang had. Zij raakte door de klap die daarop volgde gewond net als de bestuurder die zij aanreed. Beide auto’s raakten total-loss.

