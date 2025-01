Toerisme Toeriste raakt gewond bij val in zoutpannen Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Extra

Foto: Extra

WILLEMSTAD – Een Nederlandse toeriste is maandagmiddag gewond geraakt bij een val in de zoutpannen van Jan Thiel. Hulpdiensten moesten in actie komen om haar uit haar benarde positie te bevrijden.

De vrouw stond bovenop een rots in de zoutpannen van Jan Thiel en kwam ongelukkig ten val. Vanuit de afgrond waarin ze terecht was gekomen, kon ze niet meer op eigen kracht terugkeren. Daarop werden hulpdiensten ingeschakeld.

De politie van Montaña, een ambulance en ook brandweerpersoneel schoten te hulp. Politie en brandweer konden de vrouw uiteindelijk bereiken en haar meenemen naar de ambulance die klaar stond. De vrouw hield de nodige blauwe plekken en schrammen over aan haar val en was redelijk in shock, maar maakt het volgens de Extra naar omstandigheden goed.