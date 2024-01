Toeriste wordt tijdens beroving 200 meter meegesleurd

WILLEMSTAD – Bij een schokkend incident nabij Bapor Kibra is een toeriste beroofd van haar tas. Omdat zij de tas niet losliet of kon loslaten werd ze tweehonderd meter meegesleurd, half hangend uit de linkerachterdeur.

Sommige media melden dat er mogelijk sprake was van een ontvoering.

De vrouw liep in de buurt van Mambo alleen over straat toen een witte auto uit tegenovergestelde richting stopte. Eén van de overvallers stapte via het linkerachterportier uit en probeerde haar tas te pakken.

In het gevecht dat daarop ontstond en waarbij de vrouw niet losliet of kon loslaten stapte de overvaller in en reed de auto weg. Daarbij hing de vrouw zo’n tweehonderd meter met haar benen uit het linkerachterportier.

Uiteindelijk liet zij los en scheurde de auto met de overvallers weg, de voruw gewond achterlatend. Zij liep aanzienlijke schaafwonden op door dit gewelddadige voorval.

De politie en politietoerisme-eenheden waren snel ter plaatse om de gewonde vrouw bij te staan en startten onmiddellijk een onderzoek. De daders zijn nog niet achterhaald.