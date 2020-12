Toeristen beschoten in de Oranjestraat

Foto: Extra

Willemstad – Twee toeristen kregen dit weekend de schrik van hun leven toen hun auto beschoten werd. Het incident gebeurde op de kruising Pater Jansenstraat/Oranjestraat.

Het echtpaar was net uit eten geweest in de Penstraat. Ze reden terug naar hun hotel toen ze door drie jongens op hun motor werden beschoten. Als door een wonder werden ze zelf niet geraakt.

Het is onduidelijk of het hier ging om een overval of om een afrekening, waarbij de schutters zich vergist hebben in de auto.

