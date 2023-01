Toeristen ongedeerd na zwaar verkeersongeluk op Curaçao

WILLEMSTAD – Een groep Nederlandse toeristen is gisteren ongedeerd uit een over de kop geslagen auto gekomen.

Hoewel er veel materiële schade is ontstaan, is er geen sprake van persoonlijk letsel. Volgens ooggetuigen zou het resultaat van het ongeluk veel ernstiger kunnen zijn geweest gezien de staat van de auto na de crash.

De toeristen, die met z’n vieren in de auto zaten, reden vanuit Parera in de richting van de Julianabrug toen de bestuurder ter hoogte van het Kadaster de controle over de auto verloor. Dit gebeurde waarschijnlijk door een te hoge snelheid. De materiële schade aan de auto was aanzienlijk, met onder andere een gebroken wiel en een losgetrokken schokdemper.

Door het ongeluk ontstond er een bijna volledige verkeersopstopping voor degenen die in de richting van Otrobanda reden. Gelukkig kon het verkeer omgeleid worden.