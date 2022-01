Toeristen overvallen in hun vakantiehuis op Jan Thiel

28 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteravond is een familie die hier op Curaçao vakantie vierden in hun vakantiehuis overvallen. Dat gebeurde in de Kaya Tentalaria in de wijk oud-Jan Thiel. Drie overvallers vielen het huis binnen en verrasten de toeristen. Behalve een aantal waardevolle spullen name de overvallers ook hun gehuurde Kia Picanto mee.

Meer geluk had een vrouw die drie weken geleden haar auto moest afstaan aan carjackers. Gisteren werd de auto teruggevonden in de mondi van Scherpenheuvel zonder een schrammetje. De remotekey zat nog in het slot en ook een lederen tas met een waarde van 3.000 gulden lag nog achterin.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures