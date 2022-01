Toeristen overvallen in Pietermaai, één overvaller gepakt

21 Gedeeld

WILLEMSTAD – Eén van de twee jongens die gisteren een groep toeristen in Pietermaai overvielen is vrijwel direct daarna in de buurt gearresteerd.

De twee reden op een scooter, verrasten de toeristen en stalen al hun waardevolle bezittingen. Daarna vluchten ze weg in de richting van Punda, waar één van de jongens werd gepakt. De ander wist te ontkomen op zijn scooter.

Het wapen dat de jongens tijdens de overval gebruikten werd ook in de buurt gevonden.

