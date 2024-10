Met video Toeristen stoeien met parkeermeters Maarten Schakel 23-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De nieuwe parkeermeters in de binnenstad zorgen voor uitdagingen bij toeristen. Voornaamste struikelblok: betalen met een bankpas is niet mogelijk. En wie met de speciale app wil betalen is zelfs duurder uit.

Sinds vorige week zijn de nieuwe parkeermeters in de binnenstad van Punda en Otrobanda in gebruik. Betalen gaat met Antilliaans muntgeld of met een speciale app. Niet iedereen bezit één van die twee betaalmogelijkheden, zeker toeristen niet.

Wie de app gebruikt is zelfs duurder uit dan wie cash betaalt. De parkeer-app moet vooraf opgeladen worden. Daaraan zijn oplaadkosten verbonden van 10%. Wie 10 US dollar oplaadt, moet 11 US dollar afrekenen.

