Toeristenbureau Curaçao sponsort Ajax nog een seizoen

WILLEMSTAD – Het Curaçao Toeristenbureau (CTB) en AFC Ajax hebben hun samenwerking verlengd tot en met het seizoen 2023-2024.

Sinds 2020 is Curaçao officieel partner van Ajax en prijkt het logo van het eiland op de mouw van de Ajax-shirts tijdens officiële wedstrijden in de Eredivisie, KNVB Beker en Europese voetbalcompetities. Curaçao blijft ook zichtbaar in en rond het stadion en in de content op de kanalen van Ajax.

Vorig seizoen zou de CTB twee miljoen euro hebben betaald om op de mouw van Ajax-spelers te mogen prijken. Hoeveel het verlengde contract kost, is niet bekend gemaakt.

Tijdens een bezoek aan Curaçao met de gehele selectie na vorig seizoen, merkte Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, op hoe sterk het partnerschap de afgelopen jaren is gegroeid. Hij benadrukte ook de schoonheid van het eiland en de gastvrijheid van de mensen.

Muryad de Bruin, algemeen directeur van het CTB, stelde dat toerisme een belangrijke economische pijler is voor Curaçao, met bezoekers uit Europa, Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en Noord-Amerika. De Bruin is verheugd de samenwerking voort te zetten en verwelkomt in juni opnieuw een Ajax-delegatie op het eiland, dit keer bestaande uit de Ajax Legends, voor een sportprogramma.