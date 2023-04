Toeristenbureau Curaçao tekent overeenkomst met Little League

WILLEMSTAD – Het Curaçaose Toeristen Bureau CTB gaat de Curaçao Little League sponsoren. De overeenkomst geldt voor drie jaar.

Om hoeveel geld het gaat is niet gemeld. Bedoeling is om financiële steun te verlenen aan de stichting om de kosten van deelname aan internationale kampioenschappen te helpen dekken.

De bekendheid die Curaçao krijgt als de jonge honkbalspelers Curaçao vertegenwoordigen in de Little League-kampioenschappen is volgens CTB van onschatbare waarde.

Meteen na elk optreden merkt CTB een toename van het aantal bezoekers uit het buitenland die naar curacao.com gaan om meer informatie over de Curaçaose bestemming te zoeken.

De ondertekening van de genoemde overeenkomst maakt deel uit van de strategie van CTB om Curaçao als toeristische bestemming te promoten door middel van sport. Onderdeel van dat pakket is de shirtsponsoring van de Nederlandse voetbalclub Ajax.