Toeristenkraampjes Brionplein verdwijnen

WILLEMSTAD – De dertien toeristenkraampjes bij het Brionplein worden per 1 september gesloopt, schrijft de Amigoe. Volgens de overheid zijn de kraampjes langs het water niet meer veilig. De veiligheidsinspectie heeft daarom woensdag bepaald dat er geen commerciële activiteiten meer kunnen plaatsvinden bij de kramen. Zo zouden mensen zich kunnen verwonden aan uitsteeksels en zijn de tafels verroest.

In 2019 werd al melding gemaakt van de slecht onderhouden kraampjes in het inrichtingsplan voor marktgebouwen- en gebieden in de binnenstad. De verkopers kunnen per 1 september terecht op de Sha Caprileskade.

