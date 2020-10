Toespraak Curaçaose premier: een nieuwe etappe

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao zegt een nieuwe weg ingeslagen te zijn. Premier Rhuggenaath meldde dat als een nieuwe etape voor het land Curaçao.

Volgens de premier is de regering akkoord om met Nederland een consensus Rijkswet te tekenen.

Deze Rijkswet biedt Curaçao kans om zijn eigen autonomie te dragen door eigen keuzes, handelend op eigen eigen kracht, aldus de premier.

60 miljoen

Een nog te sluiten akkoord met Nederland heeft als basis dat ‘er geïnvesteerd wordt in onze mensen.’ De premier doelt dan op het creëren can een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Curaçao krijgt daarvoor de beschikking over een donatie van 60 miljoen gulden.

Ook gaat er geïnvesteerd worden in de economie. De Caribische Hervormingsentiteit krijgt een andere naam, die de lading beter dekt. Niet alleen hervormen, maar ook investeren en ontwikkelen.

Aan deze entiteit zal tenminste één persoon worden toegevoegd die affiniteit heeft met de realiteit van Curaçao en als gesprekspartner fungeert met de Curaçaose regering.

Democratie en autonomie

De consensus Rijkswet zal de democratie niet in de weg staan. Dat betekent dat het parlement op geen enkele manier gehinderd zal worden zijn werk te doen.

Zes jaar staat er voor de nieuwe consensus Rijkswet en geen dag langer. Hij wordt niet automatisch verlengd en na drie jaar volgt er een evaluatie.

Volgens premier Rhuggenaath is het aan Curaçao om een uitvoeringagenda op te stellen, waarbij de uitvoering zelf in eigen hand blijft. Uiteraard in samenwerking met de nieuwe entiteit.

Het eventuele akkoord zal zijn geëigende route via de Rijksministerraad, de Raad van State en de Staten General in Den Haag volgen. Daarbij is ook de rol van de Staten van Curaçao geborgd.