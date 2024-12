Goksector Toezicht op goksector Curaçao blijft uit, ondanks aangenomen wet Dick Drayer 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Hoewel de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen (LOK) deze week is aangenomen door het parlement, is het toezicht op de goksector nog lang niet geregeld. Dat blijkt uit de Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao voor de periode van 1 september 2024 tot 31 maart 2025. De implementatie van de nieuwe toezichthouder, die moet zorgen voor handhaving van de wet, loopt vertraging op. De oprichting van dit toezichtsorgaan wordt nu pas verwacht in het eerste kwartaal van 2025.

Het opstellen van het inrichtingsplan voor de toezichthouder is vertraagd, waardoor de noodzakelijke structuur en processen nog niet operationeel zijn. Dit betekent dat hoewel de LOK klaar is voor publicatie en slechts wacht op de handtekening van de gouverneur, het toezicht en de handhaving van de nieuwe regelgeving nog niet kunnen beginnen.

De nieuwe toezichthouder moet een einde maken aan het gebrek aan transparantie en controle in de kansspelsector. Het orgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de regels, het verlenen van vergunningen en het innen van licentiegelden en belastingen. Zonder dit toezicht blijft het risico bestaan dat de goksector onvoldoende gereguleerd blijft en dat de overheid inkomsten misloopt.

De gokindustrie speelt een belangrijke economische rol voor Curaçao, maar staat al jaren onder druk vanwege zwak toezicht en een gebrek aan controlemechanismen. Ondanks de aangenomen wet blijft het effectieve toezicht voorlopig uitgesteld, wat de hervorming van de kansspelsector in de praktijk vertraagt.

Aangiftes

Het gokbeleid op Curaçao wordt verder gecompliceerd door juridische kwesties en verdachte constructies. Uit aangiften van Luigi Faneyte, voormalig hoofd van de Landsontvanger, blijkt dat er beschuldigingen zijn tegen de minister wegens vermeende misstanden en belangenverstrengeling binnen de goksector​.

Faneyte’s aangiften wijzen onder meer op het gebruik van schimmige structuren via Malta, die exploitanten in staat stellen om belastingafdrachten en toezicht te ontwijken. Via deze constructies opereren gokbedrijven onder een Curaçaose vergunning, terwijl ze feitelijk vanuit Malta of andere jurisdicties actief zijn. Dit leidt niet alleen tot verlies van belastinginkomsten voor Curaçao, maar ook tot een gebrek aan controle en transparantie.

De vertraging in het opzetten van de nieuwe toezichthouder versterkt deze problematiek. Zonder een functionerend toezichtsorgaan blijft het moeilijk om deze praktijken aan te pakken en de goksector te reguleren. Hoewel de LOK een belangrijke stap moet zijn richting betere regelgeving, blijven handhaving en controle op de naleving van deze wetgeving voorlopig nog een groot vraagteken.

27