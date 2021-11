Toilet van de buschauffeurs in Otrobanda is vernield

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Het openbare toilet bij het busstation in Otrobanda is gisteren vernield door onbekenden. Dat meldt de Èxtra. De waterleiding werd stukgetrokken en de wastafel in duizend stukjes geslagen.

De WC stond er voor passagiers en buschauffeurs, maar werd niet onderhouden door de overheid. De buschauffeurs hebben via de vakbond ooit een verzoek ingediend om het dan zelf maar te doen. En ook de kosten daarvoor zelf te betalen, maar daar is nooit op gereageerd door de overheid.

