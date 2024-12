Politie en Justitie Toon Brood-verdachte Amon Fraay en de moord op Tahyr Jansen Dick Drayer 23-12-2024 - 5 minuten leestijd

Amon Fraay (l) en Tahyr Jansen (r)

WILLEMSTAD – Amon Fraay stond afgelopen vrijdag niet alleen terecht voor zijn rol in de moordzaak op adjudant Toon Brood van de Marechaussee, maar ook in een andere zaak, de moord op Tahyr Jansen (25). De strafzaak over de overval en dood van Brood kreeg ruime aandacht in de media, het onderzoek naar de dood van Jansen veel minder. Beide zaken werden tegelijk behandeld. Het Openbaar Ministerie kwam met een gecombineerde eis van 28 jaar voor zijn rol in beide zaken. Curacao.nu versloeg de zaak Brood uitgebreid, hieronder volgt de tweede zaak, de zaak Shon Fiel.

Tahyr Jansen werd op 23 september 2023 neergeschoten op de Brionweg in Otrobanda, in aanwezigheid van zijn vriendin en een jeugdvriend. Verdachte Amon Fraay wist zich maandenlang schuil te houden, maar na een intensief en gedetailleerd opsporingsonderzoek werd hij uiteindelijk aangehouden.

De fatale avond en eerste aanwijzingen

Tahyr Jansen was die avond samen met zijn vriendin Sue-Jessica Cordoba en jeugdvriend Chris Moesker onderweg naar een verjaardagsfeest. Bij aankomst op de Brionweg werd hij aangesproken door een man, later geïdentificeerd als Amon Fraay, en kort daarna neergeschoten. Jansen werd in kritieke toestand naar het Curaçao Medical Center (CMC) gebracht, waar hij even later overleed. Cordoba en Moesker brachten hem met een witte Volkswagen Tiguan naar het ziekenhuis. Camerabeelden toonden de aankomst van de auto en het vertrek van Moesker, terwijl Cordoba achterbleef bij Jansen.

De politie begon direct met het opsporingsonderzoek. Een cruciale doorbraak kwam toen Cordoba een foto van de schutter herkende, die haar vader via sociale media ontving. Ook een verbalisant, die Fraay persoonlijk kende, bevestigde zijn identiteit. Verdere bewijsstukken, waaronder getuigenverklaringen en technisch onderzoek, versterkten het beeld dat Fraay verantwoordelijk was.

Opsporing en aanhouding

Fraay wist zich maandenlang te verbergen, ondanks een intensieve zoekactie. Bij eerdere pogingen om hem aan te houden, was hij niet aanwezig op zijn vermoedelijke verblijfplaats. Hij bleef echter actief in de criminele wereld en werd ook in verband gebracht met een andere zaak, bekend als Reiger, betreffende de overval op marechaussee man Toon Brood.” Uiteindelijk brachten historische telefoondata en getuigenverklaringen Fraay weer in beeld.

Cordoba verklaarde dat Jansen die avond was uitgenodigd door Angelo Rijnschot, bijgenaamd “Ango,” om taart en barbecue op te halen ter gelegenheid van zijn verjaardag. Deze uitnodiging leek onschuldig, maar er was geen sprake van een daadwerkelijk feest. Bij aankomst op de Brionweg herkende Cordoba een man met ontbloot bovenlijf en driekwart broek, die Jansen een teken gaf om te stoppen. Later herkende ze deze man tijdens een fotoconfrontatie als Amon Fraay. Moesker bevestigde eveneens dat Fraay aanwezig was op de plaats delict.

Een andere getuige, Winklaar, verklaarde dat het conflict draaide om onbetaald geld voor de verkoop van vape-pennen, een illegale handel waarin zowel Jansen als Fraay betrokken waren. Uit dreigende berichten van Fraay en Rijnschot bleek dat Jansen onder druk stond om een schuld af te lossen.

Zijn uiteindelijke aanhouding vond plaats op 9 juni 2024, tijdens een doorzoeking van een pand in verband met de moordzaak op Toon Brood. Dit pand werd intensief onderzocht door een team van forensische experts, waarbij niet alleen Fraay werd aangetroffen, maar ook twee vuurwapens en munitie. Het OM koppelde later een van deze wapens aan de zaak Reiger, wat zijn criminele betrokkenheid verder bevestigde.

De arrestatie was het resultaat van maandenlang speurwerk, gebaseerd op getuigenverklaringen, technische opsporingsmethoden en forensisch onderzoek. De vondst van vuurwapens en andere bewijsmaterialen tijdens de doorzoeking speelde een cruciale rol in het versterken van het dossier tegen Fraay. Zijn aanhouding markeerde een belangrijke stap in de vervolging van een verdachte die door het OM als uiterst gevaarlijk wordt beschouwd.

Technisch bewijs

Het technisch onderzoek speelde een sleutelrol. Historische telefoondata toonden aan dat Fraay zich op de avond van 23 september 2023 in de buurt van de Brionweg bevond. Zijn telefoon maakte meerdere verbindingen met masten die het gebied dekten, wat bevestigde dat hij aanwezig was tijdens het schietincident. Dit werd verder ondersteund door camerabeelden en getuigenverklaringen.

Uit het pathologisch onderzoek bleek dat Jansen door een schot in de borst werd getroffen, met dodelijk letsel aan het hart. Het OM koppelt de moord aan een conflict over gestolen vape-pennen ter waarde van 45.000 gulden. Fraay, Rijnschot en anderen zouden betrokken zijn geweest bij de diefstal van deze goederen, waarna Jansen verantwoordelijk werd gehouden voor een openstaande schuld.

Conclusie en rechtszaak

Fraay wordt aangeklaagd voor doodslag en illegaal wapenbezit. Hoewel het OM onvoldoende bewijs ziet voor moord met voorbedachten rade, acht het de feiten wettig en overtuigend bewezen. Het onderzoek naar Fraay toont niet alleen zijn betrokkenheid bij de moord op Jansen, maar werpt ook een licht op de gewelddadige onderwereld waarin hij actief is.

