Top 10: Meest gelezen artikelen op Curaçao.nu in 2020

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Het werd een totaal ander jaar dan we hadden verwacht. In onze top 10 van 2020 staan een aantal artikelen over corona, maar ook veel ander mooi en slecht nieuws.

Dit zijn de tien meest gelezen artikelen van Curaçao.nu in het jaar 2020.

1. KLM-passagiers stranden vanmiddag waarschijnlijk op Hato

De KLM dreigt vanmiddag leeg terug te moeten vliegen. Sinds vandaag zijn terugkerende reizigers verplicht een negatieve PCR-test mee te nemen, maar door kerst lijkt de kans daarop klein.

98.572 keer gelezen

2. TUI-vlucht Curaçao keert om boven Engeland

Schiphol – Tui-vlucht OR 363 die vanochtend vertrok naar Curaçao is boven Engeland omgekeerd en weer geland op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat een technische storing de onderliggende oorzaak is. Die kon op Schiphol niet verholpen worden, waarna de passagiers zijn overgestapt op een ander toestel.

55.557 keer gelezen

3. Meteo waarschuwt voor extreem warm weer

Willemstad – De Meteorologische Dienst waarschuwt voor extreme hitte op Curaçao. Die gold gistermiddag, maar die zal vandaag mogelijk weer gelden. De hitte heeft te maken met het feit dat de zon recht boven het eiland staat en feller schijnt dan andere maanden in het jaar. Ook is de luchtvochtigheid hoger dan normaal.

39.995 keer gelezen

4. Politie Dubai houdt kopstuk NLS aan om liquidaties

WILLEMSTAD – De politie in Dubai heeft vandaag de Curaçaoënaar Shurendy Quant aangehouden. Hij is een van de kopstukken van de NLS, de Curaçaos/Nederlandse bende die de moord op Helmin Wiels in 2013 uitvoerde.

35.912 keer gelezen

5. Curaçaoënaar neergeschoten in Amsterdam

Willemstad – Bij een schietincident in Amsterdam is gisteren een jongen om het leven gekomen. Het gaat om de 24-jarige Bas van Wijk, geboren op Curaçao. Een maat van hem werd beroofd, waarop Bas ingreep en met vijf kogels werd neergeschoten.

28.823 keer gelezen

6. Luchthaven Curaçao wil vertrekbelasting optrekken naar 210 dollar per passagier

Willemstad- Als het aan Curaçao Airport Partners (CAP) ligt, zullen vertrekkende passagiers naar het buitenland binnenkort 210 dollar per persoon af moeten tikken. Dat staat in een brief die de luchthaven stuurde naar diverse stakeholders.

25.974 keer gelezen

7. Versoepeling voor school, bouwmarkt en restaurants

Crèches mogen vanaf 4 mei weer open. Dat meldt de regering in haar dagelijkse persconferentie. Voor Funderend Onderwijs worden de komende twee tot drie weken uitgetrokken om alles in orde te maken. Veel wc’s en toiletten zijn al jaren kapot en moeten nu gemaakt worden in verband met hygiëne.

25.907 keer gelezen

8. Man doorzeefd met kogels – update

Foto – Èxtra

Gisteravond is een man doorzeefd met kogels. Hij zat in zijn auto, die geparkeerd stond voor een minimarket op de Rooseveltweg. Twee mannen kwamen op de auto af en vuurden zeker 60 kogels op hem af.

25.683 keer gelezen

9. Hamerhaai gespot bij Mambo

Foto – Substation Curaçao

Willemstad – Duikers van Substation Curaçao kregen afgelopen maandag hulp van een hamerhaai toen ze rommel van de zeebodem aan het opruimen waren.

25.599 keer gelezen

10. Ter dood veroordeelde Curaçaoënaar komt niet opdagen in Groningse rechtbank

Foto – Èxtra

Groningen – De 31-jarige Curaçaoënaar Shardyone S had gisteren voor de politierechter in Groningen moeten verschijnen, maar hij kwam echter niet opdagen.

22.523 keer gelezen

