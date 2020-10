Het hoeft niet te verwonderen dat het Caribische eiland bekend staat als één van de “Best Beach Destinations”. Helderblauw water, tropische palmbomen en wit zand maken van Curaçao een geliefde vakantiebestemming. Maar met veertig stranden is het moeilijk kiezen wat nu het leukste strand is. Wij zetten de top drie stranden van Curaçao voor je op een rijtje.

Curaçao in coronatijd doet geen afbreuk aan je vakantiegevoel en met code geel kun je nog altijd genieten van een vakantie op Curaçao. Het eiland doet er alles aan om je een veilige omgeving te bieden. Reizen in coronatijd vraagt van de reizigers nét iets meer voorbereiding, dat kun je HIER lezen.

Grote Knip, Westpunt

Aan de westkant van Curaçao vind je Grote Knip, een authentiek strandje. Hier geen luxe ligbedjes of hippe strandtenten, maar wel veel rotsen en prachtig zand. Hier zwem en zonnebaad je in de mooiste omgeving van het eiland. Trek net als de locals in het weekend naar dit strandje, gewapend met je koelbox en picknickmand. Het fantastische uitzicht dat je hebt als je vanaf de parkeerplaats naar het strand loopt, zal je de adem benemen. De goedgetrainde zwemmer waagt zich aan een tocht naar het nabijgelegen rif, waar je heerlijk kunt snorkelen. Of duik van de kliffen in zee, zoals de lokale jongeren.

Playa Lagun

Het prachtige strand van Lagun ligt tussen twee kliffen. Het rustige strand en de groenblauwe, heldere zee vormen een magisch plaatje. Neem zeker je duikbril mee, het is een mooie plek om te snorkelen. De rotsen aan weerszijden vormen namelijk een goede schuilplek voor zeeschildpadden en vissen. Heb je zin in een lekker stukje vis? Hier koop je deze dagvers van de lokale vissers. Je kunt hen aan het werk zien, zowel op het water als op het strand. Nadat zij de vis hebben schoongemaakt, leg jij hem hier op de barbecue. Genieten maar!

Mambo Beach

Het aangelegde Sea Aquarium Beach is zowat het populairste strand van Curaçao. Hier kun je in het Curaçao Sea Aquarium tussen de dolfijnen zwemmen, een absolute must-do als je op Curaçao bent. Iets verderop vind je Mambo Beach, waar je heerlijk langs de winkeltjes op de boulevard kuiert. Het is coronaproof omdat alles zich vooral buiten, op het strand zelf afspeelt. Je hebt er loungegedeeltes waar je kunt zien en gezien kunt worden. Zonnen en zwemmen zijn hier de belangrijkste tijdverdrijven. Met een wit zandstrand, talloze palmbomen en vele bars, cafés en winkeltjes is het altijd gezellig op Mambo Beach.

Dat zijn ze, de Top 3 stranden van Curaçao

