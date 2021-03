Tot 15 april negatief reisadvies, nog geen duidelijkheid meivakantie

DEN HAAG – Het kabinet verlengt het negatieve reisadvies tot 15 april aanstaande. Dat maakte premier Mark Rutte gisteren bekend tijdens de persconferentie in Nederland.

Daarnaast geeft het kabinet 23 maart meer duidelijkheid over de meivakantie. Dan komt er een dringend advies over of er dan wel of niet naar het buitenland gereisd kan worden. Ook wordt bekend gemaakt naar welke bestemmingen gereisd kan worden.

Rutte hoopt op 23 maart ook iets te kunnen zeggen over de zomervakantie, maar dat is nog niet zeker. “We snakken er allemaal naar om weer op vakantie te gaan”, zei de premier. “Laten we hopen dat er tegen die tijd iets meer kan.”

