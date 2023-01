Tot dinsdag tijd om te registreren voor kiescollege verkiezing Eerste Kamer

WILLEMSTAD – Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten registreren voor het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer.

Kiezers in Caribisch Nederland hebben tot uiterlijk dinsdag, 31 januari gelegenheid om zich te registreren voor indirecte deelneming aan de Eerste Kamerverkiezingen.

Nederlanders die op Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen, kunnen in maart 2023 ook stemmen voor een nieuwe verkiezing: de verkiezing voor het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Hiermee krijgen kiezers in het buitenland een indirecte stem voor de Eerste Kamer.

Registreren kan op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Als je eenmaal bent geregistreerd als kiezer buiten Nederland, ontvang je een bevestiging en krijgt je voortaan bij elke verkiezing alle informatie en de documenten waarmee je kunt stemmen automatisch per post. Ook als je je al hebt geregistreerd voor de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezing moet je je registreren voor de kiescollegeverkiezing.

Voor Nederlanders die op Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen, geldt dat zij na een melding hun documenten om te kunnen stemmen bij de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland kunnen ophalen.

Er gelden een aantal voorwaarden om vanuit het buitenland mee te doen aan de verkiezing voor het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer. Zo moet je buiten Nederland wonen en niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, de Nederlandse nationaliteit hebben en 18 jaar of ouder zijn.

Aanvullend moeten inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ten minste tien jaren ingezetene van Nederland zijn geweest of in Nederlandse openbare dienst op Aruba, Curaçao of Sint Maarten werkzaam zijn, of gezinslid van een persoon in Nederlandse openbare dienst zijn en daarmee een gezamenlijke huishouding voeren.

Daarvoor is registratie vooraf als ‘kiezer buiten Nederland’ wel noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk dinsdag, 31 januari 2023.