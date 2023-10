Trage afhandeling betalingen bondscoach Curaçao reden voor kort geding

WILLEMSTAD – Het vonnis tussen de voormalige coach van het nationale-elftal van Curaçao, Remko Bicentini, en de Federashon Futbol Korsou FFK geeft een inkijkje in de betalingen die de voetbalbond is overeengekomen met de voormalige coach. Bovendien geeft het vonnis inzicht in de trage handelingssnelheid van de voetbalbond in de afwikkeling van het ontslag.

Bicentini, die in augustus 2022 een vierjarige overeenkomst had getekend als hoofdcoach, werd in juli 2023 door de FFK ontslagen. Uit de overeenkomst blijkt dat Bicentini recht had op een jaarlijkse vergoeding van ongerekend bijna 125.000 gulden. Zijn salaris werd uitbetaald in euro’s.

Maandelijks werd er ruim tienduizend gulden overgemaakt. Daarnaast zou hij voor elke FIFA-window een bedrag van omgerekend iets meer dan 6.500 gulden ontvangen, naast dagelijkse vergoedingen en bonussen.

Een FIFA window verwijst naar specifieke perioden die door de FIFA zijn vastgesteld waarin nationale voetbalteams officiële wedstrijden en vriendschappelijke interlands mogen spelen.

Conflict

Na de gedwongen beëindiging van zijn contract, heeft Bicentini facturen naar de FFK gestuurd voor de openstaande bedragen. Hoewel de FFK het merendeel van de facturen betaalde, was er onenigheid over het resterende bedrag en de buitengerechtelijke kosten.

Uit de brief van Bicentini’s gemachtigde blijkt dat de FFK omgerkend ruim honderdduizend gulden achterliep in betalingen, met een totale schuld van ruim 220 duizend euro, inclusief beëindigingsvergoeding.

De FFK heeft later twee betalingen gedaan van bij elkaar ongeveer 185 duizend gulden, waardoor het openstaande bedrag uiteindelijk ruim meer dan omgerked dertigduizend gulden bedroeg. Bicentini eiste dit bedrag plus buitengerechtelijke kosten ter waarde van bijna 35.000 gulden.

In deze laatste eis ging de rechter niet mee. Alleen als er voldoende gesteld en gebleken is dat daadwerkelijk en in redelijkheid buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt worden deze toegewezen. daarvan is hier geen sprake.

Qatar

Uit het vonnisblijkt ook dat Bicentini naar Qatar is geweest om drie wedstrijden van Canada te bekijken, de volgende tegenstander van Curaçao. Hoewel hij zijn eigen reis- en verblijfskosten heeft betaald, had hij met het bestuur afgesproken dat hij een dagvergoeding zou krijgen.

FFK beweerde dat hij op eigen initiatief naar Qatar ging. Maar omdat FFK niet heeft ontkend dat hij inderdaad de wedstrijden heeft bekeken en dit met het bestuur had besproken, wordt aangenomen dat de reis deels voor het nationale team van Curaçao was en dat Bicentini dus recht heeft op de afgesproken vergoeding.

Opstappen

In reactie op het vonnis stelt voormalig bondscoach Remko Bicentini dat het bestuur van de Curaçaose voetbalbond FFK niet in staat is om de voetbalbond adequaat te leiden. Hij pleit voor bestuurlijke veranderingen en een team van competente, betrokken en gedreven bestuurders die het Curaçaose voetballandschap kunnen structureren en professionaliseren.

Het huidige bestuur van FFK staat al enige tijd onder druk. Er is veel ongenoegen vanuit de verenigingen over het functioneren van het bestuur. Daarnaast heeft de FIFA recentelijk in een brief het bestuur van FFK beschuldigd van slecht financieel beheer, gebrek aan capaciteit en het ontbreken van effectief bestuur.