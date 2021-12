Transparantie is een machtig wapen tegen corruptie

2 Gedeeld

Kòrsou Transparente en CoWorld Curaçao organiseren op donderdag 9 december, de internationale dag tegen corruptie, een debatavond over transparantie.

Wereldwijd en ook op Curaçao wordt de schreeuw om meer transparantie steeds luider. Verschillende zaken die in de media naar voren zijn gebracht, laten zien dat meer transparantie gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de olieraffinaderij, de NOW-regeling, het instellen van een HNO-enquêtecommissie en de instructie van de minister van GMN om BZV met rust te laten.

Transparantie, namelijk het delen van informatie, maakt de besteding van publieke gelden controleerbaar. Daarmee wordt de kans op selectieve bevoordeling van personen en partijen verkleind, zoals de uitgifte van vergunningen of de toekenning van aanbestedingen.

Door technische ontwikkelingen en het grote aanbod van media, leven we in een tijd van hypertransparantie, waarin ook de burger van Curaçao steeds meer wil weten. Transparantie ontwikkelde zich in de maatschappelijke discussie als een instrument voor een goed functionerend stelsel van checks and balances.

Reden voor Kòrsou Transparente om deze debatavond te organiseren is het creëren van bewustwording waardoor de risico’s in de samenleving worden herkend en ernaar gehandeld kan worden. Het gaat hierbij om het informeren van de burger over zijn rechten, plichten en mogelijkheden, alsmede het vergroten van het inzicht hoe andere landen hier mee omgaan.

Panel

Een lokaal panel van experts uit het bedrijfsleven en de publieke sector doen mee: Stella van Rijn, Secretaris-General van Algemene Zaken, Achim Henriquez, advocaat, Leo Rigaud, directeur Vidanova Bank, Johanneke Schelling, privacy deskundige en Keursly Concincion, de Ombudsman van Curaçao zullen hun zienswijze geven over een drietal actuele stellingen omtrent transparantie. De paneldiscussie wordt geleid door Elton Villareal.

De debatavond begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en duurt tot 21.30 uur. De locatie is de Triangle aan de Hoogstraat in Otrobanda. Aanmelden kan via www.facebook.com/KorsouTransparente of stuur een mail naar [email protected]. Wees er snel bij aangezien het aantal plaatsen vanwege de huidige beperkende maatregelen van de overheid gelimiteerd zijn. Entree is gratis.