Tribute aan Kevin Jesurun, een van de slachtoffers van vlucht MH17

WILLEMSTAD – Kevin Jesurun, een bekende Arubaan/Curaçaoënaar van 43 jaar, was een van de passagiers aan boord van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die vandaag precies tien jaar geleden op 17 juli 2014 werd neergehaald boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Jesurun stond in 2010 op plaats elf van de kandidatenlijst van politieke partij Pais. Alex Rosaria, politiek leider van Pais, omschrijft Jesurun als een goed mens.

Jesurun was de zoon van wijlen Arthuro ‘Tula’ Jesurun en de neef van voormalig gevolmachtigde minister Edsel ‘Papi’ Jesurun. De huidige Tumba-koning Ike Jesurun is zijn neef. Volgens Rosaria was Jesurun in Nederland om de diplomering van zijn broer bij te wonen. Daarna zou hij aan boord van de fatale vlucht zijn gestapt voor een vakantie.

Rosaria spreekt warme woorden over Jesurun: “Hij was een goed mens die zijn eigen ‘horloge’ volgde en dat van niemand anders. Hij hield van reizen, China en het Oosten, maar ook van cijfers. Het was niet voor niets dat hij op nummer elf stond op onze lijst in 2010. Hij vond elf (in het Papiaments diesun, red.) goed rijmen met zijn eigen achternaam.”

Rosaria voegt hieraan toe: “Hij was een waardige vertegenwoordiger van zijn familie. De laatste keer dat ik Kevin sprak, vertelde hij me hoe gelukkig hij was dat hij eindelijk de gelegenheid kreeg om met zijn familie te reizen. Zijn moeder was alles voor hem en hij was heel erg bezorgd om haar. De wereld heeft een geweldig mens verloren.”

Dòktor

In zijn blog schrijft Rosaria: Midden 2010 had Kevin een afspraak met mij in restaurant Golden Star om te praten over zijn politieke ambities. Het was geen verrassing, want ik zag Kevin altijd met zijn camera aanwezig, strategisch geplaatst om elke activiteit rondom zijn held, mr. dr. Moises da Costa Gomez (Dòktor), vast te leggen.

Dit had hij waarschijnlijk van zijn vader, Tula Jesurun (dfm), die onder andere zorgde voor het standbeeld van Dòktor op het Gomezplein. Op een dag wilde ik graag een toespraak terugzien die ik had gehouden over Dòktor en die Kevin had opgenomen.

Ik belde hem voor de opname. Hij vertelde me echter dat hij meer dan 100 opgenomen cassettes had, maar hij nooit vastlegde wat er precies op die cassettes stond. Kevin stond bij mij bekend als iemand die ‘wat hij ook deed, hij deed het op zijn manier’.

Terug naar het gesprek in Golden Star. Kevins motivatie om de politiek in te gaan was om iets te doen aan de manier waarop we dieren mishandelen. “Als je niet voor je dier kunt zorgen, koop dan een knuffel,” zei hij tegen me.

Ook stond hij erop dat hij nummer 11 op de lijst wilde. Hij had zijn slogan al klaar: “Jesurun t’esun riba diesun” (Jesurun is nummer elf). Kevin kreeg nummer 11 op de lijst van de Partido PAIS. Hij ontving 12 stemmen, maar hij vertelde me later dat hij er liever 11 had gehad.

In 2012 verliet hij de politiek en wijdde hij zijn leven aan reizen, voornamelijk in Azië. Zijn laatste vlucht was van Amsterdam naar Kuala Lumpur met Malaysia Airlines vlucht 17 op 17 juli 2014. Een opzettelijk afgevuurde raket bracht het vliegtuig neer, waarbij alle passagiers en bemanningsleden omkwamen.

