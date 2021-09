Tropical Wave Peter geen gevaar voor bovenwindse eilanden

8 Gedeeld

WILLEMSTAD – Tropical Wave Peter was geen gevaar voor het Caraïbisch Gebied toen deze zich zondag ten oosten van ons eiland bevond. Naar verwachting gaat de storm zich ontwikkelen tot een cycloon en zich verder richting het noordoosten begeven. De bovenwindse eilanden zullen er niet veel van gaan merken.

Rose, de zeventiende benoemde storm van het drukke Atlantische orkaanseizoen 2021 zal voor geen enkel land een bedreiging worden als ze naar het noordwesten gaat.

Over het algemeen is het vandaag overwegend helder met wederom warme temperaturen. Het zal warmer aanvoelen, de verwachting is dat de hoogste temperatuur 33ºC zal zijn en de laagste 27ºC.

Lees ook: