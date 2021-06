Tropical wave voorlopig geen risico eilanden

Terwijl de derde storm met een naam, Claudette, in Amerika is aangekomen en daar 14 doden heeft veroorzaakt, is de volgende storm onderweg naar de Cariben.

Nu is het nog een tropical wave, de komende dagen wordt duidelijk of die zich verder gaat ontwikkelen. Het weersysteem bevindt zich op 800 kilometer ten westen van Trinidad en Tobogo.

Voorlopig is de kans klein dat het echt een storm wordt en dat die problemen zou geven voor Aruba, Curaçao en Bonaire.

Lees ook: