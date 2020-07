Tropische depressie op weg naar de Caribische eilanden

48 Gedeeld

Willemstad – De tropische depressie die op weg lijkt naar onze eilanden, buigt waarschijnlijk af naar het noorden. Richting Barbados en Dominica volgens de Meteo.

Het lagedrukgebied ligt nu op ruim 3000 kilometer van Aruba, Bonaire en Curaçao en koerst naar het westen met windsnelheden van maximaal 62 kilometer per uur.

Of de depressie zich ontwikkelt tot storm is volgens de Meteo niet zeker, maar ze houden de situatie in de gaten.

