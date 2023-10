Tropische golf trekt weg: overwegend droog weer in aantocht voor curaçao

WILLEMSTAD – Na een onrustige week wat betreft het weer zal Curaçao zondag een stabielere weersomstandigheid tegemoetzien. De tropische golf die de afgelopen twee dagen ons weer beïnvloedde, trekt verder naar het westen en verwijdert zich van de lokale eilanden.

Er kan nog een bui vallen tussen vanavond en morgenochtend, maar de kans hierop is klein. De verwachting is dat het overwegend droog blijft in de komende dagen, met afnemende neerslagkansen naarmate de week vordert.

De wind is matig en komt uit het oosten, met af en toe een stevige windstoot. Dankzij de gedeeltelijk tot voornamelijk zonnige omstandigheden, kunnen we de komende dagen warm weer verwachten van rond de 33 graden.