Tropische storm Bret is tweede storm van het orkaanseizoen 2023

WILLEMSTAD – Tropische storm Bret is de tweede storm met naam van het Atlantische orkaanseizoen 2023. Gisteren versterkte Tropical Depression Three zich voldoende om Tropical Storm Bret te worden, met windsnelheden van bijna 65 kilometer per uur. Een tropische storm is een tropische cycloon met maximale aanhoudende wind tussen 62 en 117 kilometer per uur.

Het National Hurricane Centre (NHC) houdt dit systeem nauwlettend in de gaten, dat vorige week vanuit Afrika de Atlantische Oceaan binnendrong.

De NHC noemde deze storing eerder Invest 92L voordat het op maandagochtend Tropische Depressie Drie werd. Een invest is een aanduiding die door het NHC wordt gebruikt om een ​​weergebied te identificeren dat wordt onderzocht op mogelijke tropische ontwikkeling.

Het orkaanseizoen begon officieel op 1 juni. De eerstgenoemde storm ontstaat meestal pas op 20 juni, volgens de NHC. Maar Arlene, de eerstgenoemde storm van het Atlantische orkaanseizoen 2023, ontstond al op 2 juni.