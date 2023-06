Tropische storm Bret lijkt in kracht af te nemen

WILLEMSTAD – Tropische storm Bret blijft westwaarts trekken door de tropische Atlantische Oceaan en duikt op in een deel van de Atlantische Oceaan dat gewoonlijk pas in augustus gunstig is voor storm ontwikkeling. Volgens het National Hurricane Center in Miami neemt de intensiteit op dit moment af.

Naar verwachting komt Bret morgen aan op de eerste eilanden, waaronder Barbados, maar er wordt niet langer voorspeld dat de storm een ​​orkaan zal worden.

In zijn adviezen van dinsdag zegt het National Hurricane Center dat de storm wordt beïnvloed door windschering. Dat is een verandering in windsnelheid en/of -richting over een korte afstand in de atmosfeer.

In het geval van tropische stormen en orkanen kan hoge windschering de structuur van de storm verstoren en de ontwikkeling ervan belemmeren. Bij hoge windschering worden de opstijgende luchtbewegingen in de storm onderbroken, waardoor de storm niet verder kan intensiveren of zelfs kan verzwakken.

Toch gaf het Hurricane Center dinsdagmiddag een tropische stormwacht uit voor Barbados. Ook andere eilanden zouden met een stormwacht te maken kunnen krijgen.