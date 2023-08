Tropische storm Franklin vormt zich ten noordoosten van de ABC-eilanden

WILLEMSTAD – Vandaag is het bewolkt met gedurende de dag buien, af en toe vergezeld van onweersbuien. Verwachte maximumtemperatuur is 31 graden en de minimumtemperatuur zal 26 graden zijn.

De krachtige tropische golf die zondag voor plaatselijk zware regenval over delen van de eilanden heeft gezorgd, heeft zich zoals verwacht ontwikkeld tot de volgende benoemde storm van het seizoen: Franklin. Dit meldt Caribbean Weather Channel.

Hoewel dit systeem geen bedreiging vormt voor de ABC-eilanden, zal het tegen dinsdag wel een gevaar vormen voor de Dominicaanse Republiek en Haïti, aangezien het geleidelijk aan kracht wint. De grootste zorgen bij deze storm zijn de zware regenbuien die overstromingen kunnen veroorzaken. Na het verlaten van het Caribisch gebied, wordt verwacht dat Franklin zal uitgroeien tot een orkaan.

Momenteel zijn er drie tropische stormen actief boven het Atlantisch bassin. Tropische Depressie 6 is uitgegroeid tot Tropische Storm Gert. Desondanks wordt verwacht dat Gert binnenkort zal afnemen door zeer sterke windschering en Emily is al aan het verzwakken.

Opmerkelijk is dat er in de laatste 24 uur drie tropische stormen zijn ontstaan. Bovendien is het de eerste keer in twee jaar dat we in de maand augustus een benoemde storm zien. Er wordt verwacht dat er zich deze week nog twee stormen zullen ontwikkelen over het Atlantisch bassin, één boven de Golf van Mexico en de andere boven de oostelijke Atlantische Oceaan.