Tropische storm Julia vormt zich in het Caribisch gebied en wordt waarschijnlijk orkaan

MIAMI – De depressie die vannacht nog over de ABC-eilanden trok is inmiddels een storm geworden met de naam Julia. Weerkundigen verwachten dat de kracht zal toenemen tot een orkaan voordat hij aan land gaat in Nicaragua.

Levensbedreigende plotselinge overstromingen en muistromen zijn mogelijk in delen van Midden-Amerika en Zuid-Amerika door de storm, zeggen orkaanvoorspellers.

Om 10 uur vanochtend bevond de tropische storm Julia zich ongeveer 300 kilometer ten westen van het schiereiland Guajira in Colombia en beweegt naar het westen met een snelheid van rond de 30 kilometer per uur.

Het centrum van Julia zal naar verwachting de komende dagen over de zuidwestelijke Caribische Zee gaan en zal laat op zaterdag langs de San Andres en Providencia-eilanden passeren en op zondagochtend de kust van Nicaragua bereiken.

Kracht

Piekwinden van 135 kilometer per uur worden verwacht, wat het een orkaan van categorie 1 zou maken.

Tegen zaterdagavond wordt verwacht dat de storm zich ontwikkeld tot een orkaan voordat hij aan land gaat in Nicaragua en vervolgens naar het noordwesten draait in de richting van Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize en Mexico.

Verwacht wordt dat het zal verzwakken naarmate het landinwaarts trekt en begin volgende week verdwijnt.

Drukste tijd

De maand september en oktober zijn historisch gezien de drukste tijd van het Atlantische orkaanseizoen. In de afgelopen honderd jaar waren de tropen het meest actief in augustus, september en oktober, met 10 september als het hoogtepunt van het seizoen.

Tot nu toe zijn er dit seizoen negen benoemde stormen geweest – Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine en Ian en nu dus Julia.