Tropische storm Lee wordt een grote orkaan

PHILIPSBURG – Tropische storm Lee heeft zich dinsdag gevormd in de centrale Atlantische Oceaan. Om 17.00 uur was het gecentreerd op ongeveer 3500 kilometer mijl ten oosten van de noordoostelijke Caribische eilanden.

Lee beweegt zich richting het west-noordwesten met een snelheid van bijna 26 kilometer per uur. Deze beweging zou zich naar verwachting de komende dagen voortzetten met een lichte snelheidsvermindering.

Volgens de Meteorologische Afdeling van Sint-Maarten passeert de cycloon eind zaterdag tot en met zondag op het dichtstbijzijnde punt van zo’n 320 kilometer van Sint-Maarten naar het noordoosten.

De maximale aanhoudende wind is toegenomen tot bijna 75 kilometer per uur met hogere windstoten. Het Amerikaanse Hurricane Center in Miami verwacht dat Lee binnen een paar dagen een orkaan wordt en waarschijnlijk vrijdag uitgroeit tot een grote orkaan.

Het is vandaag precies zes jaar geleden dat categorie 5 orkaan Irma met zijn oog over Sint Maarten trok en een groot deel van het eiland in puin achter liet.