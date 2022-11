Tropische storm Lisa bereikt waarschijnlijk vandaag als orkaan Belize

WILLEMSTAD – Tropische storm Lisa is vannacht in kracht toegenomen over het westelijke Caribische gebied. Verwachting is dat Lisa vandaag als orkaan aan land gaat in Midden-Amerika. Voor Belize is dat de eerste orkaan zijn die in november aan land komt sinds 1942.

Het Amerikaanse National Hurricane Center zegt dat Lisa een maximale aanhoudende wind van 105 kilometer per uur heeft en met een snelheid van 40 kilometer per uur naar het westen trekt. Het centrum van de storm bevindt zich ongeveer 250 kilometer ten oosten van het Hondurese eiland Roatán.

Lisa brengt met waarschijnlijke Categorie 1-sterkte zeer sterke tot intense regen in Belize, Honduras, Guatamala en Mexico.