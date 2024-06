Weer en klimaat Meer tropische stormvorming in de Atlantische Oceaan Redactie 28-06-2024 - 1 minuten leestijd

MIAMI – In de loop van gisteren is er een tweede gebied ten zuidwesten van de Kaapverdische eilanden bijgekomen met verhoogde kans op tropische stormvorming. Dat meldt het National Hurricane Center in Miami.

Het eerder gemelde lagedruksysteem in de centrale tropische Atlantische Oceaan, ongeveer 2.500 kilometer ten oosten-zuidoosten van de Caribische eilanden, vertoont verbeterde structuur. Buien en onweersbuien in het gebied beginnen beter te organiseren. Naar verwachting ontstaat er later vandaag of zaterdag een tropische depressie of storm.

Dit systeem beweegt zich westwaarts met een snelheid van 25 tot dertig kilometer per uur en nadert tegen het einde van het weekend de zuidelijk Caribische eilanden. Inwoners van deze regio worden geadviseerd de voortgang van dit systeem nauwlettend te volgen. De kans op vorming binnen 48 uur is hoog (90 procent) en de kans op vorming binnen zeven dagen is eveneens hoog (90 procent).

Oostelijk

In de oostelijke tropische Atlantische Oceaan bevindt zich een nieuwe tropische golf, enkele honderden kilometers ten zuidwesten van de Kaapverdische Eilanden. Deze veroorzaakt ongeorganiseerde buien en onweersbuien.

Volgende week is er een kleine kans op langzame ontwikkeling van dit systeem terwijl het westwaarts beweegt over de centrale en westelijke tropische Atlantische Oceaan met een snelheid van 25 tot dertig kilometer per uur. De kans op vorming binnen 48 uur is laag (bijna nul procent) en de kans op vorming binnen zeven dagen is eveneens laag (twintig procent).