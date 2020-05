Trump zegt niets te maken te hebben met inval Venezuela

25 Gedeeld

Washington – De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn regering niets te maken heeft met een vermeende inval van huurlingen in Venezuela.

Er is volgens hen een grote desinformatiecampagne gaande door het Maduro-regime, waardoor het moeilijk is om feiten van propaganda te scheiden. Volgens Amerika is het duidelijk dat het regime de gebeurtenis gebruikt om een ​​grotere repressie te rechtvaardigen.

Afgelopen weekend vond een slachting van gevangenen plaats in de gevangenis van Los Llanos. 46 gevangenen werden gedood en 74 raakten gewond.

