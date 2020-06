TUI Care Foundation lanceert “100 Helping Hands” voor steun aan lokale organisaties

3 Gedeeld

Willemstad/Rijswijk – Het wereldwijde toerisme is hard geraakt door het coronavirus. Dat geldt zeker voor vakantiebestemmingen die voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme. Reden voor TUI Care Foundation, de onafhankelijke stichting van TUI, om ‘100 Helping Hands’ te lanceren. Een initiatief om lokale NGO’s en kleine sociale ondernemingen op vakantiebestemmingen die gericht zijn op duurzaam toerisme, een steuntje in de rug te geven.

Donatie aanvragen



Deze organisaties kunnen online een donatie voor noodhulp aanvragen om daarmee kwetsbare mensen op de vakantiebestemmingen te helpen. Denk hierbij aan het verstrekken van voedsel- en noodpakketten, het faciliteren van kinderopvang en thuisonderwijs voor kwetsbare kinderen, of het creëren van meer bewustzijn onder de lokale bevolking over het belang van goede hygiëne.

100 initiatieven gesteund

In totaal zal TUI Care Foundation maximaal 100 initiatieven kunnen steunen. Per initiatief is er een eenmalige donatie tussen de € 2.000 en

€ 10.000 euro beschikbaar. Er zijn 23 landen geselecteerd die een donatie kunnen aanvragen, waaronder ook Curaçao, Aruba en Bonaire. Voorwaarde is wel dat het initiatief plaats moet vinden in de toeristische regio’s van het land en dat de organisatie die de donatie aanvraagt lokaal geregistreerd is. Particuliere initiatieven komen niet in aanmerking.

Aanmelden

Organisaties die aan deze voorwaarden voldoen kunnen zich tot en met vrijdag 19 juni aanmelden via deze link. TUI Care Foundation zal uit alle inzendingen 100 initiatieven selecteren.

