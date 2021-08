TUI Curaçao breidt team op Curaçao uit tot 100 medewerkers

21 Gedeeld

WILLEMSTAD – Om haar reizigers voor en tijdens de vakantie optimaal bij te kunnen staan, heeft reisorganisatie TUI op Curaçao het bestaande customer services center uitgebreid met zo’n 30 nieuwe collega’s.

Ook is er een nieuw team van 10 collega’s aangenomen die als ‘digitale reisleiders’ klaarstaan voor TUI gasten van over de hele wereld. TUI heeft bewust gekozen voor Curaçao als standplaats van dit team. Dit team kan vragen van Europese gasten makkelijk ook ’s avonds beantwoorden. Daarnaast krijgt een groep talentvolle Curaçaoënaars weer perspectief op werk en inkomen.

Rick van der Pluijm, Head of Dutch Caribbean en Suriname: “Er zijn veel talenten op het eiland die als gevolg van de pandemie werkeloos thuis zitten. En dat is natuurlijk ongelooflijk zonde, want wij geloven in deze lokale talenten. Wij hebben ons dan ook heel bewust gericht op de lokale arbeidsmarkt. En met succes! We hebben ons team uit kunnen breiden met zo’n 40 toppers.”

Het nieuwe team van digitale reisleiders heeft in de afgelopen periode een intensieve training gevolgd. Voornamelijk online in verband met de pandemie, maar ook in een veilige setting op het TUI kantoor. Inmiddels hebben ze met de welbekende TUI smile al duizenden TUI gasten waar ook ter wereld bijgestaan. Niet onbelangrijk daarbij is dat het team de Nederlandse en Belgische gasten in hun eigen taal te woord kan staan.

Met deze 40 nieuwe collega’s werken er in totaal nu 100 medewerkers bij de reisorganisatie op Curaçao, verdeeld over het hoofdkantoor en de TUI winkels.

