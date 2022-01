TUI gaat laatste Boeing 767 uit de vloot nemen

3 Gedeeld

De Boeing 767 van TUI, begon 22 jaar geleden onder Arkefly | Foto Dick Drayer

TUI gaat de enige Boeing 767 in haar vloot uitfaseren. Eind volgend jaar is het zover. Dat zegt Arjan Kers, general manager van de airline tegen luchtvaartnieuws.nl.

Het toestel had zijn eerste vlucht 22 jaar geleden, toen nog onder de naam Arkefly. Nu is TUI de laatste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die nog met dit type vliegt.

Een besluit over de vervanging van de 767 is nog niet genomen. Dat wordt een extra Boeing 737 MAX of nog een 787 Dreamliner. De 767 komt nu alleen nog naar Curaçao bij vervanging van één van de Boeing 787’s als die technische mankementen heeft.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures