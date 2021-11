Tui geeft korting aan bursalen om kerst thuis te vieren, maar tickets blijven duur

19 Gedeeld

Tui biedt Caribische studenten in Nederland aan om goedkoper kerst te vieren op hun eigen eiland. Op vertoon van een geldige studentenkaart of een toelatingsbevestiging van een opleiding, krijgen bursalen dertig procent korting op hun ticket.

De actie is een respons van de luchtvaartmaatschappij op een verzoek van gevolmachtigde minister voor Curaçao in Den Haag, Carlson Manuel. Die bracht de hoge prijzen in december en de onmogelijkheid voor studenten om daarom met kerst naar huis te gaan onder de aandacht van TUI-directeur Arjan Kers.

Reisdata

Desondanks blijven de ticketprijzen hoog en mogelijk nog steeds onbetaalbaar voor studenten, zelfs met dertig procent korting.

Wie twee weken op zijn eiland wil blijven, betaalt voor een retourtje Willemstad met dertig procent korting toch nog gemiddeld 500 euro voor kerst. Twee weken later betaal je gemiddeld 300 euro, zodat een retourtje op zo’n 800 euro komt. Naar Aruba betaal je gemiddeld voor een retour 1100 euro en Bonaire kost gemiddeld zo’n 975 euro. De gemiddelden zijn berekend voor reisdata die vandaag geraadpleegd zijn. Vliegticketprijzen kunnen per dag verschillen.

Het loont ook om de juiste reisdata te kiezen, hoewel TUI geen garantie geeft dat er een stoel is. De actie geldt namelijk zo lang er stoelen beschikbaar zijn.

De actie geldt voor vluchten in de periode 15 december tot en met 15 januari. Boekingen kunnen vanaf komende maandag 15 november gemaakt worden. Maar uitsluitend bij de TUI reisbureaus op Curaçao en Aruba en de hiervoor geselecteerde TUI reisbureaus in zeven grote steden in Nederland.