Economie TUI introduceert Sentoo voor lokale betalingen op ABC-eilanden Redactie 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

Vanaf vandaag kunnen klanten van TUI op Aruba, Bonaire en Curaçao hun betalingen eenvoudig en snel uitvoeren via Sentoo, een lokaal ontwikkeld digitaal betaalsysteem.

Met Sentoo scannen klanten een QR-code aan de balie of ontvangen ze een betaallink via WhatsApp of e-mail, waarmee ze direct via hun lokale bankrekening kunnen betalen. De methode biedt zowel TUI als haar klanten voordelen, zoals lage transactiekosten, snelle verwerking en gebruiksgemak, zelfs op afstand.

TUI zegt met de stap haar inzet voor innovatie en klantvriendelijkheid in het Caribisch gebied te willen benadrukken.