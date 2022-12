TUI investeert in laadpalen voor elektrische auto’s op Aruba, Curaçao en Bonaire

WILLEMSTAD – Vakantievervoerder TUI gaat investeren in het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op Aruba, Curaçao en Bonaire. In samenwerking met het lokale bedrijf Dynaf komen vanaf het voorjaar 55 laadpalen. Dertig op Curaçao, vijftien op Aruba en tien op Bonaire.

Ze komen te staan op diverse plaatsen, zowel bij hotels als bij ‘logische’ locaties als een supermarkt en populaire toeristische hotspots. Ook worden er enkele oplaadpalen met een zogenaamde solar carport geplaatst op plaatsen waar de elektriciteit niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij verder weg gelegen stranden.

Gisteren is het project officieel gelanceerd met de onthulling van de eerste TUI laadpaal die meteen symbolisch in gebruik werd genomen door een elektrische auto aan te sluiten.

In 2019 is Dynaf Group gestart met D-POINT laadsystemen en is het eerste oplaadstation op Curaçao geplaatst. Op dit moment heeft het D-POINT netwerk zeventig actieve aansluitingen met meer dan 28.000 verwerkte laadtransacties waarbij ruim 240.000 KWh is geleverd op de drie eilanden.

TUI introduceerde in maart 2021 het Fair Travel concept. Elke reiziger die een Fair Travel reist boekt, draagt €2,- bij en TUI voegt daar zelf €2,- aan toe. Een deel van dat geld wordtgebruikt om de investeringen in laadpalen te financieren.

Op dit moment zijn er nog nauwelijks elektrische auto’s op de ABC-eilanden, wat grotendeels veroorzaakt wordt door het feit dat er nauwelijks oplaadpunten zijn. Daarom investeren TUI Nederland en België in laadpalen op deze bestemmingen.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland zegt dat zijn bedrijf nu de eerste stap heeft gezet. “Nu zijn de autoverhuurders en autoverkopers aan zet om te zorgen dat het elektrische wagenpark uitgebreid wordt.”