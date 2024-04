Luchtvaart & Reizen TUI lanceert vermakelijke veiligheidsvideo voor tijdens de vlucht Redactie 29-04-2024 - 2 minuten leestijd

SCHIPHOL – Reisorganisatie TUI heeft een nieuwe aanpak voor inflight veiligheidsinstructies onthuld. In plaats van de traditionele veiligheidsvideo, heeft TUI een vermakelijke film geproduceerd die de kijker meeneemt op een wereldwijde avontuurlijke reis. Deze film, getiteld A Global Film, is ontwikkeld in samenwerking met het internationaal gerenommeerde reclamebureau Leo Burnett UK.

De video zit vol actiescènes en exotische locaties, variërend van Indiana Jones-achtige Egyptische tombes tot aan tempels die doen denken aan Kill Bill. Een passagier, bijgestaan door een bemanningslid, speelt de hoofdrol in deze dynamische en onderhoudende veiligheidsinstructiefilm.

De productie van deze ambitieuze creatie was in handen van Missing Link Films, onder regie van de bekroonde Alicia MacDonald. Aan de film werkten onder meer Bollywood choreografen, dansensembles en experts in historische kleding mee.

De film wordt aan boord vertoond van TUI’s Boeing 787 Dreamliner vliegtuigen en geselecteerde Boeing 737’s, voornamelijk op vluchten vanuit Amsterdam naar het Caribisch gebied. “Veiligheid aan boord heeft de hoogste prioriteit, en om zeker te zijn dat elke passagier de instructies goed volgt, hebben we gekozen voor deze entertainende benadering”, aldus Günther Hofman, Managing Director TUI fly Western Region.

Mark Elwood, Chief Creative Officer bij Leo Burnett UK, voegde toe: “Dit was een geweldige opdracht waar ons TUI-team zich volledig voor heeft ingezet. Geïnspireerd door populaire filmgenres en TUI-bestemmingen wereldwijd, hopen we dat het vakmanschap en de humor in de film zowel zullen vermaken als informeren.”

De Nederlandse versie van de veiligheidsvideo duurt 4.31 en is te bekijken aan boord van alle Boeing 787 Dreamliner vluchten vanaf Amsterdam.