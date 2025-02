Luchtvaart & Reizen TUI niet meer op Curaçao vanaf België Redactie 06-02-2025 - 1 minuten leestijd

Tui-flu Nederland (l) en Tui-fly België (r)

BRUSSEL – TUI fly stopt met langeafstandsvluchten vanaf Brussels Airport. Dit bevestigt Arjan Kers, Managing Director van TUI België en Nederland, in een gesprek met Luchtvaartnieuws. De luchtvaartmaatschappij voert vanaf november 2025 geen eigen vluchten meer uit naar bestemmingen als Curaçao, Punta Cana in de Dominicaanse Republiek en Cancun in Mexico.

De beslissing volgt op een interne evaluatie. Op dit moment heeft TUI fly nog maar één toestel voor langeafstandsvluchten in Brussel, een Boeing 787. Volgens Kers is dit onvoldoende om de operatie rendabel te houden. In plaats daarvan richt TUI fly zich op middellangeafstandsvluchten vanaf Brussel. Voor langeafstandsbestemmingen biedt de luchtvaartmaatschappij Belgische reizigers alternatieve routes via andere luchtvaartmaatschappijen of via nabijgelegen luchthavens, zoals Schiphol in Nederland.

Eerder, begin 2024, nam de Nederlandse tak van TUI fly al een van de twee Boeing 787-toestellen van de Belgische tak over. Dit vliegtuig, de OO-LOE, vliegt nu als PH-TFJ onder Nederlandse registratie. Met het vertrek van het laatste langeafstandstoestel, de OO-JDL, beschikt TUI fly Belgium voortaan alleen nog over de kleinere Boeing 737 en Embraer E195-E2 voor haar vluchten.

