TUI-reizigers mogen ook kiezen voor cash

Schiphol – Goed nieuws voor de TUI-reizigers die de voorbije maanden hun reis geannuleerd zagen. Zij kunnen nu kiezen om cash terugbetaald te worden in plaats van een voucher.

Ook voor reizigers die al een voucher hadden gekregen of aangevraagd, kunnen deze nu terug inruilen voor cash. KLM zegt hetzelfde beleid te gaan voeren, maar is nog wel verwikkeld in een rechtszaak hierover.

