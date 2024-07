Vakantie TUI vliegt binnenkort ook vanaf Brussel naar Curaçao |Advertorial Inge Poorthuis 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

Goed nieuws voor mensen in het zuiden van Nederland of België: TUI vliegt binnenkort ook vanaf Brussel naar Curaçao! Vanaf dinsdag 5 november aanstaande vliegt de luchtvaartmaatschappij twee keer per week tussen Brussel en Curaçao. Deze vliegtickets zijn nu al te boeken.

De vluchten zijn op dinsdag en zaterdag. De vluchten worden op de heenreis, dus van Brussel naar Curaçao, gecombineerd met Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. De terugreis vanaf Curaçao is rechtstreeks naar de Belgische luchthaven. De vluchten worden uitgevoerd met de Boeing 787 Dreamliner.

De vluchten van Brussel naar Curaçao zijn nu al te boeken. Klik hier om direct te kijken hoeveel een ticket gaat kosten. Naast losse vliegtickets worden er ook pakketreizen vanaf Brussel naar Curaçao aangeboden.

