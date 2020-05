TUI winkels weer open

16 Gedeeld

Willemstad/Oranjestad – Na tien weken sluiting gaan morgen twee van de drie TUI reisbureaus op Curaçao en Aruba weer open.

De dienstverlening ging weliswaar gewoon door via mail en telefoon, maar klanten willen volgens TUI ook weer persoonlijk contact en face-to-face gesprekken.

De winkels zijn voorzien van alle materialen die nodig zijn om veilig klanten te kunnen ontvangen in Coronatijd. De weken dat de winkels fysiek gesloten waren is er hard gewerkt aan een digitaal afsprakensysteem, waarmee via beeldbellen ook contact kan worden gemaakt.

