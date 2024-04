Evenementen Tula Lives! van Izaline Calister is komende zaterdag in de Movies Punda Redactie 2024-04-03 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De muziekvoorstelling Tula Lives! van Izaline Calister is komende zaterdag te zien in de Movies Punda, met een extra supportact van het dynamische Mil-Choir Curaçao.

Tula lives! is een vertelconcert. Izaline Calister neemt je mee, samen met Thijs Borsten (piano) en Royston Hato (percussie), naar het Curaçao van vroeger en van nu aan de hand van archiefstukken, filmfragmenten, verhalen en muziek. Een muzikaal college waarin het leven van Tula wordt gedeeld en gevierd. Tula lives! in de muziek, in de mensen, in de bewogen geschiedenis en in de veelkleurige diversiteit van het eiland Curaçao.

Tula werkte als tot slaaf gemaakte op de plantage Kenepa. De onvrede onder de tot slaaf gemaakten groeide: ze kregen weinig te eten en maakten lange werkdagen in de hitte. In 1795 lieten de mannen en vrouwen van plantage ‘Kenepa’ hun eigenaar weten niet meer voor hem te willen werken. Zij bevrijdden tevens de tot slaaf gemaakten die gestraft en opgesloten waren.

Tula vond dat iedereen op Curaçao het recht had op vrijheid en dat de slavernij moest worden afgeschaft. Tot slaaf gemaakten van omliggende plantages en vrije zwarten sloten zich bij hem aan. Tula nam het voortouw en werd de leider in de grootste opstand voor het recht op vrijheid en gelijkheid in de geschiedenis van het eiland.

Na een paar weken werd Tula door verraad en omkoping gearresteerd en vervolgens zeer wreed terechtgesteld, waarmee de opstand eindigde. Het markeert wel het begin van de vrijheidsstrijd op Curaçao, vele jaren voordat de slavernij door Nederland bij wet verboden zou worden.

Tula werd het symbool van het verzet tegen de slavernij en tegen de Nederlandse overheersing. In 2010 werd hij op Curaçao uitgeroepen tot nationale held en in 2023 officieel in het Koninkrijk als verzetsheld geëerd en erkend. Zijn verhaal van moed, vastberadenheid en streven naar gelijkheid inspireerde Izaline Calister tot het maken van deze voorstelling.